A qué hora y cómo VER EN VIVO Alianza vs. Millonarios, Liga BetPlay HOY 13 de septiembre

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Alianza vs. Millonarios

El partido de la fecha 11 en la presente edición de la Liga BetPlay se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre a partir de las 4:10 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia por la señal de Win Sports+ y por la plataforma digital de Win Play.

En los Estados Unidos se tendrá que sintonizar Fanatiz USA y fubo Latino 2, de igual manera, se podrán seguir las acciones más destacadas del partido por las redes sociales de los equipos, en especial a través de sus cuentas de X.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 16:10

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 17:10

Argentina, Uruguay y Brasil: 18:10

ET Estados Unidos: 17:10 horas

PT Estados Unidos: 14:10 horas.