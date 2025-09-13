Actualizado:
Sáb, 13/09/2025 - 14:14
A qué hora y cómo VER EN VIVO Alianza vs. Millonarios, Liga BetPlay HOY 13 de septiembre
El equipo 'albiazul' visita una calusosa ciudad de Valledupar.
Hora y canal de TV para ver EN VIVO Alianza vs. Millonarios
El partido de la fecha 11 en la presente edición de la Liga BetPlay se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre a partir de las 4:10 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia por la señal de Win Sports+ y por la plataforma digital de Win Play.
En los Estados Unidos se tendrá que sintonizar Fanatiz USA y fubo Latino 2, de igual manera, se podrán seguir las acciones más destacadas del partido por las redes sociales de los equipos, en especial a través de sus cuentas de X.
Más horarios para ver el partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 16:10
Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 17:10
Argentina, Uruguay y Brasil: 18:10
ET Estados Unidos: 17:10 horas
PT Estados Unidos: 14:10 horas.
Fuente
Antena 2