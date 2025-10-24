A qué hora y cómo VER EN VIVO América vs Junior HOY viernes 24 de octubre - Liga Betplay

América de Cali y Junior de Barranquilla protagonizarán este viernes 24 de octubre uno de los duelos más atractivos de la fecha 17 de la Liga Betplay 2025-II. El compromiso no se disputará en el estadio Pascual Guerrero, sino en el Francisco Rivera Escobar de Palmira.

El encuentro comenzará a las 8:10 p. m. y pondrá frente a frente a dos equipos con objetivos distintos: mientras Junior ya aseguró su clasificación a los cuadrangulares semifinales, América busca sumar tres puntos vitales que lo mantengan con vida en la pelea por entrar al grupo de los ocho.

El conjunto vallecaucano, dirigido por David González, ocupa la décima posición con 20 unidades y necesita cerrar fuerte la fase regular para no depender de otros resultados.

Por su parte, el Junior de Alfredo Arias llega como tercero con 31 puntos, motivado y con la intención de seguir en lo más alto de la tabla.