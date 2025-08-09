A qué hora y cómo VER EN VIVO América vs Tolima HOY 9 de agosto - Liga Betplay

América de Cali recibe este sábado 9 de agosto al Deportes Tolima en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, en un partido que se perfila como uno de los más atractivos de la sexta fecha de la Liga Betplay 2025-II. Ambos equipos llegan con realidades distintas, pero con un objetivo común: sumar para acercarse a los ocho.

Los Diablos Rojos, que antes del receso venían de una derrota ante Santa Fe, intentan retomar el rumbo en casa, mientras que el Vinotinto y Oro busca afirmarse en la mitad de la tabla tras un empate contra Nacional que lo dejó con sensaciones encontradas.

En el historial más inmediato, el duelo ha sido parejo. En cinco enfrentamientos recientes, América ganó una vez, Tolima dos y hubo dos empates, lo que añade un tono aún más disputado al encuentro.