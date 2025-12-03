Actualizado:
Mié, 03/12/2025 - 17:47
A qué hora y cómo VER EN VIVO Bucaramanga vs. Tolima, Liga BetPlay HOY 3 de diciembre
El equipo 'Leopardo' necesita la victoria para seguir con chances de llegar a la final.
Hora y canal de TV para ver EN VIVO Bucaramanga vs. Tolima
El partido de la fecha 5 en los cuadrangulares de la presente Liga BetPlay se llevará a cabo este miércoles 3 de diciembre a partir de las 8:30 p.m., duelo que en Colombia se podrá ver por la señal de Win Sports,
EN VIVO: Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima
En los Estados Unidos se podrá disfrutar del compromiso por Fanatiz USA, fuboTV y fubo Latino 2; de igual manera, el partido se podrá ver por la página web de Bet365 para los suscriptores de esta casa de apuestas.
Más horarios para ver el partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 20:30 horas
Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 21:30 horas
Argentina, Uruguay y Brasil: 22:30 horas
ET Estados Unidos: 20:30 horas
PT Estados Unidos: 17:30 horas.
Fuente
Antena 2