Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima en duelo por Liga BetPlat 2025-II
Futbolistas de Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima
Colprensa
Liga Betplay
Actualizado:
Mié, 03/12/2025 - 17:47

A qué hora y cómo VER EN VIVO Bucaramanga vs. Tolima, Liga BetPlay HOY 3 de diciembre

El equipo 'Leopardo' necesita la victoria para seguir con chances de llegar a la final.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Bucaramanga vs. Tolima 

El partido de la fecha 5 en los cuadrangulares de la presente Liga BetPlay se llevará a cabo este miércoles 3 de diciembre a partir de las 8:30 p.m., duelo que en Colombia se podrá ver por la señal de Win Sports,  

EN VIVO: Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima

En los Estados Unidos se podrá disfrutar del compromiso por Fanatiz USA, fuboTV y fubo Latino 2; de igual manera, el partido se podrá ver por la página web de Bet365 para los suscriptores de esta casa de apuestas. 

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 20:30 horas 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 21:30 horas 

Argentina, Uruguay y Brasil: 22:30 horas 

ET Estados Unidos: 20:30 horas                                      

PT Estados Unidos: 17:30 horas. 

