A qué hora y cómo VER EN VIVO Cali vs Alianza HOY martes 28 de octubre - Liga Betplay

Deportivo Cali y Alianza FC se enfrentan este martes 28 de octubre por la fecha 18 de la Liga Betplay 2025-II, en un duelo clave para sus aspiraciones de llegar a los cuadrangulares semifinales. El compromiso se disputará en el estadio Deportivo Cali a partir de las 6:10 de la tarde.

El conjunto azucarero, dirigido por Alberto Gamero, llega necesitado de un triunfo. Actualmente es decimocuarto con 20 puntos, por lo que una derrota prácticamente lo dejaría sin opciones de clasificación. Cali confía en hacerse fuerte como local y recuperar terreno en la tabla en las últimas jornadas del campeonato.

Por su parte, Alianza FC, ubicado en la décima posición con 23 unidades, también necesita sumar para mantenerse en la pelea por un cupo entre los ocho. Su margen de error es mínimo y cada punto será determinante en la recta final.

El partido promete ser intenso, con dos equipos urgidos de resultados y conscientes de que un tropiezo puede costarles el semestre.