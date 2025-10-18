A qué hora y cómo VER EN VIVO Cali vs América HOY sábado 18 de octubre

El clásico vallecaucano volverá a encender las emociones este sábado 18 de octubre, cuando Deportivo Cali reciba al América en Palmaseca por la fecha 16 de la Liga Betplay. El encuentro promete alta tensión, pues ambos clubes llegan necesitados de puntos en su lucha por acercarse a los puestos de clasificación.

Puede leer: Los penales le niegan el título al Cali; subcampeones de la Libertadores

El Cali, dirigido por Alberto Gamero, ocupa la décima posición con 20 unidades y buscará aprovechar su localía para consolidar su buen momento tras varias jornadas de regularidad. Los azucareros saben que una victoria los dejaría a tiro de los ocho mejores y reforzaría su confianza de cara al cierre del campeonato.

Por su parte, el América de David González marcha decimoquinto con 17 puntos y necesita ganar para mantener vivas sus aspiraciones. Los escarlatas vienen alternando buenos pasajes de juego con errores defensivos que les han costado caro en partidos recientes.

El clásico promete intensidad, emociones y una lucha directa por la supervivencia en la tabla, con dos técnicos que priorizan el fútbol ofensivo.