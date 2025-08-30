A qué hora y cómo VER EN VIVO Cali vs Medellín HOY 30 de agosto - Liga Betplay

Este sábado 30 de agosto, Deportivo Cali recibirá a Independiente Medellín en Palmaseca, en una cita clave por la novena fecha de la Liga Betplay 2025-II. El partido comenzará a las 8:30 p. m., en una jornada que tiene a este como uno de los juegos más llamativos.

El elenco verdiblanco, impulsado por Alberto Gamero, necesita sumar de tres para escalar posiciones y mejorar su situación tras un inicio irregular. Suman diez puntos luego de ocho juegos y marchan en la undécima posición.

Por su parte, el Medellín llega con confianza tras una buena racha, dispuesto a mantenerse en los primeros puestos y prolongar su buen paso. Actualmente es segundo con 16 unidades.

Se espera un duelo cerrado, donde la organización táctica y la solidez en defensa serán decisivas. La afición caleña se prepara para una noche vibrante, con la ilusión de ver a su equipo reivindicarse en casa.