Liga Betplay
Actualizado:
Sáb, 30/08/2025 - 18:45

A qué hora y cómo VER EN VIVO Cali vs Medellín HOY 30 de agosto - Liga Betplay

Se juega uno de los partidos más importantes de la fecha 9 de Liga Betplay. Siga las emociones del juego.

Este sábado 30 de agosto, Deportivo Cali recibirá a Independiente Medellín en Palmaseca, en una cita clave por la novena fecha de la Liga Betplay 2025-II. El partido comenzará a las 8:30 p. m., en una jornada que tiene a este como uno de los juegos más llamativos. 

El elenco verdiblanco, impulsado por Alberto Gamero, necesita sumar de tres para escalar posiciones y mejorar su situación tras un inicio irregular. Suman diez puntos luego de ocho juegos y marchan en la undécima posición.

Puede leer: Futbolista convocable a Selección Colombia jugará por otro país

Por su parte, el Medellín llega con confianza tras una buena racha, dispuesto a mantenerse en los primeros puestos y prolongar su buen paso. Actualmente es segundo con 16 unidades.

Se espera un duelo cerrado, donde la organización táctica y la solidez en defensa serán decisivas. La afición caleña se prepara para una noche vibrante, con la ilusión de ver a su equipo reivindicarse en casa.

EN VIVO: Cali vs Medellín por la fecha 9 de Liga Betplay

Cali vs Medellín: cómo VER EN VIVO HOY sábado de agosto

El partido entre Cali y Medellín por la novena fecha de la Liga Betplay 2025-II se disputará este sábado 30 de agosto a partir de las 20:30 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win Sports + y Fanatiz, y sus emociones se podrán seguir a través de las redes sociales de las dos equipos.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 20:30

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:30

Chile, Bolivia y Venezuela: 21:30

Estados Unidos: 19:30 (D.C. y Florida) - 20:30 (Chicago) - 18:30 (Los Ángeles)

México: 19:30

España: 03:30

