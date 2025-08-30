Actualizado:
A qué hora y cómo VER EN VIVO Cali vs Medellín HOY 30 de agosto - Liga Betplay
Se juega uno de los partidos más importantes de la fecha 9 de Liga Betplay. Siga las emociones del juego.
Este sábado 30 de agosto, Deportivo Cali recibirá a Independiente Medellín en Palmaseca, en una cita clave por la novena fecha de la Liga Betplay 2025-II. El partido comenzará a las 8:30 p. m., en una jornada que tiene a este como uno de los juegos más llamativos.
El elenco verdiblanco, impulsado por Alberto Gamero, necesita sumar de tres para escalar posiciones y mejorar su situación tras un inicio irregular. Suman diez puntos luego de ocho juegos y marchan en la undécima posición.
Por su parte, el Medellín llega con confianza tras una buena racha, dispuesto a mantenerse en los primeros puestos y prolongar su buen paso. Actualmente es segundo con 16 unidades.
Se espera un duelo cerrado, donde la organización táctica y la solidez en defensa serán decisivas. La afición caleña se prepara para una noche vibrante, con la ilusión de ver a su equipo reivindicarse en casa.
EN VIVO: Cali vs Medellín por la fecha 9 de Liga Betplay
Cali vs Medellín: cómo VER EN VIVO HOY sábado de agosto
El partido entre Cali y Medellín por la novena fecha de la Liga Betplay 2025-II se disputará este sábado 30 de agosto a partir de las 20:30 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win Sports + y Fanatiz, y sus emociones se podrán seguir a través de las redes sociales de las dos equipos.
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 20:30
Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:30
Chile, Bolivia y Venezuela: 21:30
Estados Unidos: 19:30 (D.C. y Florida) - 20:30 (Chicago) - 18:30 (Los Ángeles)
México: 19:30
España: 03:30
