A qué hora y cómo VER EN VIVO Cali vs Santa Fe HOY 21 de septiembre - Liga Femenina

Este domingo 21 de septiembre, a partir de las 5:00 de la tarde, el estadio Deportivo Cali será el escenario de la final de vuelta de la Liga Betplay Femenina 2025 entre Deportivo Cali e Independiente Santa Fe.

Las azucareras buscarán remontar la serie para celebrar en casa, mientras que Las Leonas intentarán sostener la ventaja mínima conseguida en Bogotá.

En el partido de ida, disputado el pasado domingo, Santa Fe se impuso 1-0 gracias a un gol de Katherine Valbuena. Ese resultado le da una ligera ventaja al equipo capitalino, aunque en Palmira se espera un duelo abierto y con opciones para ambos conjuntos.

Deportivo Cali sueña con conquistar su tercera estrella en el profesionalismo femenino, recordando que sus dos títulos anteriores los consiguió precisamente frente a Santa Fe. El equipo vallecaucano confía en su poder ofensivo y en el respaldo de su hinchada para darle vuelta a la serie.

Santa Fe, por su parte, llega motivado por la posibilidad de alcanzar su cuarto título en la Liga Femenina y reafirmar su condición de club histórico en la categoría. Tanto azucareras como leonas ya tienen asegurada su participación en la Copa Libertadores de Argentina 2025, pero este domingo está en juego el honor y la gloria del campeonato local.