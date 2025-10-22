A qué hora y cómo VER EN VIVO Chelsea vs Ajax HOY 22 de octubre - Champions

Chelsea y el Ajax de Ámsterdam se enfrentarán este miércoles en Stamford Bridge, en un duelo correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Ambos conjuntos llegan con la obligación de sumar puntos para no complicar sus aspiraciones de clasificación a los octavos de final.

El equipo londinense, dirigido por Enzo Maresca, busca consolidar su rendimiento tras un inicio irregular en el torneo europeo. Los ‘Blues’ han mostrado momentos de buen fútbol, pero la falta de contundencia en el último tercio del campo ha sido su principal problema. Jugadores como Cole Palmer y Nicolas Jackson tendrán la responsabilidad de liderar el ataque ante una defensa neerlandesa que suele dejar espacios.

Por su parte, el Ajax, ahora bajo la dirección de Francesco Farioli, llega con sed de revancha luego de un empate en casa que lo dejó con sabor amargo. El conjunto de Ámsterdam combina juventud y talento, con figuras emergentes como Brian Brobbey y Kenneth Taylor, pero aún busca reencontrarse con su mejor versión en Europa, aquella que lo llevó a ser una de las revelaciones del continente en años recientes.

El duelo promete ser intenso, con dos estilos contrastantes: el Chelsea, más vertical y físico, frente a un Ajax que apuesta por la posesión y la circulación rápida del balón. Además, el ambiente en Stamford Bridge puede ser determinante, ya que los locales saben que una victoria los dejaría bien posicionados para afrontar la segunda vuelta del grupo.

Todo está listo para un choque lleno de historia, táctica y emoción. Chelsea y Ajax prometen ofrecer un espectáculo digno de la Champions League, con tres puntos que podrían marcar el rumbo de la clasificación.