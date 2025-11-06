Cargando contenido

Chicó vs América EN VIVO
Chicó vs América EN VIVO
Colprensa y Pes Logos
Liga Betplay
Actualizado:
Jue, 06/11/2025 - 18:03

EN VIVO: Chicó vs América ponen al día la Liga Betplay

Siga las emociones del partido que se disputa en el estadio La Independencia de Tunja.

Este jueves 6 de noviembre se jugará en el estadio La Independencia de Tunja el partido pendiente entre Boyacá Chicó y América de Cali, correspondiente a la fecha 18 de la Liga BetPlay 2025-II. 

Puede leer: FIFA olvidó a Luis Díaz, ¿por qué no lo nominó al The Best?

El encuentro debía disputarse hace una semana, pero los conciertos realizados en el escenario tunjano impidieron su programación inicial. Ahora, el duelo se jugará en una cancha que, según el propio presidente del Chicó, Nicolás Pimentel, “no está en condiciones ideales” tras los eventos realizados.

América llega a Tunja con 23 puntos y la ilusión de meterse en el grupo de los ocho. Una victoria lo ubicaría parcialmente en la octava posición, algo que parecía muy lejano hace algunas jornadas.

Por su parte, Boyacá Chicó ya no tiene opciones matemáticas de clasificar, aunque logró mantener la categoría para la próxima temporada.

EN VIVO: Chicó vs América por la fecha 18 de la Liga Betplay

Chicó vs América: cómo VER EN VIVO HOY jueves 6 de noviembre

El partido Boyacá Chicó vs América de Cali por la fecha 18 de la Liga Torneo Betplay se disputará este jueves 6 de noviembre a partir de las 18:10 (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports, y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 18:10

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:10

Bolivia y Venezuela: 19:10

Estados Unidos: 16:10 (D.C. y Florida) - 18:10 (Chicago) - 15:10 (Los Ángeles)

México: 17:10

España: 01:10

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Boyacá Chicó

Boyacá Chicó

Imagen
América de Cali

América de Cali

Imagen
Fútbol Colombiano

Fútbol Colombiano

Imagen

Transmisión en vivo

Imagen

Señal en vivo

Cargando más contenidos

Fin del contenido