Este jueves 6 de noviembre se jugará en el estadio La Independencia de Tunja el partido pendiente entre Boyacá Chicó y América de Cali, correspondiente a la fecha 18 de la Liga BetPlay 2025-II.

El encuentro debía disputarse hace una semana, pero los conciertos realizados en el escenario tunjano impidieron su programación inicial. Ahora, el duelo se jugará en una cancha que, según el propio presidente del Chicó, Nicolás Pimentel, “no está en condiciones ideales” tras los eventos realizados.

América llega a Tunja con 23 puntos y la ilusión de meterse en el grupo de los ocho. Una victoria lo ubicaría parcialmente en la octava posición, algo que parecía muy lejano hace algunas jornadas.

Por su parte, Boyacá Chicó ya no tiene opciones matemáticas de clasificar, aunque logró mantener la categoría para la próxima temporada.