A qué hora y cómo VER EN VIVO Chicó vs Millonarios HOY miércoles 12 de noviembre - Liga Betplay

El estadio La Independencia será escenario este miércoles 12 de noviembre a las 8:20 p. m. del partido entre Boyacá Chicó y Millonarios, válido por la última fecha de la Liga Betplay 2025-II, aunque el encuentro se disputará a puerta cerrada por decisión de las autoridades locales.

Puede leer: Falcao y James jugarán en el Pascual Guerrero; fecha, hora y boletas

En lo deportivo, el compromiso tiene poco peso en la tabla, ya que ambos equipos están eliminados y sin opciones de clasificar a los cuadrangulares.

Millonarios, decimotercero con 23 puntos, buscará cerrar con dignidad un semestre irregular, mientras que Chicó, ya salvado del descenso, intentará despedirse con una victoria ante su afición, aunque esta vez sin público en las gradas.

La ausencia de hinchas y prensa marcará un cierre atípico de temporada en Tunja. Solo ingresarán al estadio los jugadores convocados y directivos, en un partido que, más allá de su contexto, servirá para bajar el telón de un semestre complicado para ambos clubes.