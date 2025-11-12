Actualizado:
Mié, 12/11/2025 - 18:08
A qué hora y cómo VER EN VIVO Chicó vs Millonarios HOY miércoles 12 de noviembre - Liga Betplay
Siga las emociones del partido por la última fecha de la fase regular de Liga Betplay.
El estadio La Independencia será escenario este miércoles 12 de noviembre a las 8:20 p. m. del partido entre Boyacá Chicó y Millonarios, válido por la última fecha de la Liga Betplay 2025-II, aunque el encuentro se disputará a puerta cerrada por decisión de las autoridades locales.
En lo deportivo, el compromiso tiene poco peso en la tabla, ya que ambos equipos están eliminados y sin opciones de clasificar a los cuadrangulares.
Millonarios, decimotercero con 23 puntos, buscará cerrar con dignidad un semestre irregular, mientras que Chicó, ya salvado del descenso, intentará despedirse con una victoria ante su afición, aunque esta vez sin público en las gradas.
La ausencia de hinchas y prensa marcará un cierre atípico de temporada en Tunja. Solo ingresarán al estadio los jugadores convocados y directivos, en un partido que, más allá de su contexto, servirá para bajar el telón de un semestre complicado para ambos clubes.
Chicó vs Millonarios: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 12 de noviembre
El partido Chicó vs Millonarios por la fecha 20 de la Liga Betplay se disputará este miércoles 12 de noviembre a partir de las 20:20 (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports, y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 20:20
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:20
Bolivia y Venezuela: 21:20
Estados Unidos: 19:20 (D.C. y Florida) - 20:20 (Chicago) - 17:20 (Los Ángeles)
México: 19:20
España: 03:20
Antena 2