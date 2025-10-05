A qué hora y cómo VER EN VIVO Chicó vs Nacional HOY domingo 5 de octubre - Liga Betplay

Boyacá Chicó y Atlético Nacional se enfrentarán este domingo 5 de octubre en el estadio La Independencia de Tunja por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2025-II, en un duelo clave para ambos equipos, aunque con realidades muy distintas. El compromiso está programado para las 7:30 p.m.

Puede leer: La Selección Colombia clasificó a octavos del Mundial sub 20, ¿cuál será su rival?

El cuadro ajedrezado llega a esta jornada ubicado en la casilla 19 de la tabla con apenas once puntos, producto de dos victorias, cinco empates y seis derrotas. Los dirigidos por Flabio Torres buscarán hacerse fuertes en casa y cortar una racha negativa que los ha alejado de la pelea por la clasificación.

Por su parte, Atlético Nacional arriba al compromiso en la quinta posición con 23 unidades y con la posibilidad de escalar hasta el segundo lugar si logra un triunfo en Tunja.

El equipo verdolaga, bajo la conducción interina de Diego Arias, quiere mantener su buena racha y consolidarse entre los ocho mejores del campeonato.