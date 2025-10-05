Actualizado:
Dom, 05/10/2025 - 16:00
A qué hora y cómo VER EN VIVO Chicó vs Nacional HOY domingo 5 de octubre - Liga Betplay
Siga las emociones del juego que cerrará la jornada dominical en la Liga Betplay.
Boyacá Chicó y Atlético Nacional se enfrentarán este domingo 5 de octubre en el estadio La Independencia de Tunja por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2025-II, en un duelo clave para ambos equipos, aunque con realidades muy distintas. El compromiso está programado para las 7:30 p.m.
Puede leer: La Selección Colombia clasificó a octavos del Mundial sub 20, ¿cuál será su rival?
El cuadro ajedrezado llega a esta jornada ubicado en la casilla 19 de la tabla con apenas once puntos, producto de dos victorias, cinco empates y seis derrotas. Los dirigidos por Flabio Torres buscarán hacerse fuertes en casa y cortar una racha negativa que los ha alejado de la pelea por la clasificación.
Por su parte, Atlético Nacional arriba al compromiso en la quinta posición con 23 unidades y con la posibilidad de escalar hasta el segundo lugar si logra un triunfo en Tunja.
El equipo verdolaga, bajo la conducción interina de Diego Arias, quiere mantener su buena racha y consolidarse entre los ocho mejores del campeonato.
Chicó vs Nacional: cómo VER EN VIVO HOY domingo 5 de octubre
El partido Chicó vs Nacional por la fecha 14 de la Liga Betplay 2025-2 se disputará este domingo 5 de octubre a partir de las 19:30 (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports y Fanatiz y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.
Horarios del partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 19:30
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:30
Bolivia y Venezuela: 20:30
Estados Unidos: 18:30 (D.C. y Florida) - 19:30 (Chicago) - 17:30 (Los Ángeles)
México: 18:30
España: 14:30
Fuente
Antena 2