Cargando contenido

Chicó vs Nacional EN VIVO
Chicó vs Nacional EN VIVO
Pixabay y Pes Logos
Liga Betplay
Actualizado:
Dom, 05/10/2025 - 16:00

A qué hora y cómo VER EN VIVO Chicó vs Nacional HOY domingo 5 de octubre - Liga Betplay

Siga las emociones del juego que cerrará la jornada dominical en la Liga Betplay.

Boyacá Chicó y Atlético Nacional se enfrentarán este domingo 5 de octubre en el estadio La Independencia de Tunja por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2025-II, en un duelo clave para ambos equipos, aunque con realidades muy distintas. El compromiso está programado para las 7:30 p.m. 

Puede leer: La Selección Colombia clasificó a octavos del Mundial sub 20, ¿cuál será su rival?

El cuadro ajedrezado llega a esta jornada ubicado en la casilla 19 de la tabla con apenas once puntos, producto de dos victorias, cinco empates y seis derrotas. Los dirigidos por Flabio Torres buscarán hacerse fuertes en casa y cortar una racha negativa que los ha alejado de la pelea por la clasificación.

Por su parte, Atlético Nacional arriba al compromiso en la quinta posición con 23 unidades y con la posibilidad de escalar hasta el segundo lugar si logra un triunfo en Tunja.

El equipo verdolaga, bajo la conducción interina de Diego Arias, quiere mantener su buena racha y consolidarse entre los ocho mejores del campeonato.

Chicó vs Nacional: cómo VER EN VIVO HOY domingo 5 de octubre

El partido Chicó vs Nacional por la fecha 14 de la Liga Betplay 2025-2 se disputará este domingo  5 de octubre a partir de las 19:30 (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports y Fanatiz y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.

Horarios del partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 19:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:30

Bolivia y Venezuela: 20:30

Estados Unidos: 18:30 (D.C. y Florida) - 19:30 (Chicago) - 17:30 (Los Ángeles)

México: 18:30

España: 14:30

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Atlético Nacional

Atlético Nacional

Imagen
Boyacá Chicó

Boyacá Chicó

Imagen
Fútbol Colombiano

Fútbol Colombiano

Imagen

Transmisión en vivo

Imagen

Señal en vivo

Cargando más contenidos

Fin del contenido