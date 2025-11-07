Cargando contenido

A qué hora y cómo VER EN VIVO Envigado vs Millonarios HOY viernes 7 de noviembre - Liga Betplay

Siga el partido en donde los Embajadores se juegan su última chance de clasificar.

Envigado y Millonarios abrirán este viernes 7 de noviembre la jornada 19 de la Liga Betplay 2025-II en el estadio Polideportivo Sur, desde las 3:30 de la tarde. El encuentro marcará el inicio de una fecha clave en la definición de los clasificados a los cuadrangulares semifinales.

El conjunto local, dirigido por Andrés Orozco, llega sin presión deportiva. Envigado ocupa la decimoctava posición con 16 puntos y ya descendió oficialmente a la segunda división del fútbol colombiano. Su objetivo es cerrar la temporada de la mejor manera y darle minutos a algunos jóvenes del plantel.

Por su parte, Millonarios, orientado por Hernán Torres, necesita ganar sí o sí para mantener vivas sus esperanzas de clasificación. Los Embajadores marchan decimoterceros con 22 unidades, pero dependen de una combinación de resultados en esta y la próxima jornada.

El equipo embajador buscará cortar una racha irregular de resultados y sumar tres puntos que le permitan soñar con los cuadrangulares.

EN VIVO: Envigado vs Millonarios por la fecha 19 de la Liga Betplay

Envigado vs Millonarios: cómo VER EN VIVO HOY viernes 7 de noviembre

El partido Envigado vs Millonarios por la fecha 19 de la Liga Betplay se disputará este viernes 7 de noviembre a partir de las 15:30 (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports, y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 15:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:30

Bolivia y Venezuela: 16:30

Estados Unidos: 13:30 (D.C. y Florida) - 15:30 (Chicago) - 12:30 (Los Ángeles)

México: 14:30

España: 22:30

