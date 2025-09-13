Actualizado:
Sáb, 13/09/2025 - 11:57
A qué hora y cómo VER EN VIVO Fortaleza vs. América de Cali, Liga BetPlay HOY sábado
El partido representa el debut de David González como técnico del América de Cali.
Hora y canal de TV para ver EN VIVO Fortaleza vs. América de Cali
El partido de la fecha 11 en la Liga BetPlay 2025-II se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre a partir de las 2:00 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia por la señal de Win Sports, de Win Sports+ y por la plataforma digital de Win Play.
De manera internacional también se podrá ver el compromiso por la página web de Bet365 para los suscriptores de esta casa de apuestas, mientras que en los Estados Unidos se tendrá que sintonizar Fanatiz USA y fubo Latino 2.
Más horarios para ver el partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 14:00
Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 15:00
Argentina, Uruguay y Brasil: 16:00
ET Estados Unidos: 15:00 horas
PT Estados Unidos: 12:00 horas.
