A qué hora y cómo VER EN VIVO Fortaleza vs. Bucaramanga, Liga BetPlay HOY viernes

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Fortaleza vs. Bucaramanga

El partido de la fecha 13 en la presente Liga BetPlay se llevará a cabo este viernes 26 de septiembre a partir de las 8:10 p.m., duelo que se podrá ver por televisión para toda Colombia a través de la señal de Win Sports, Win + Fútbol y por la plataforma digital de Win Play.

En México se podrá ver el compromiso por Fanatiz, señal que junto con fuboTV y fubo Latino 2 también transmitirán el partido para los Estados Unidos; de igual manera, se podrá ver el encuentro deportivo de manera internacional por la página web de Bet365 para los suscriptores de esta casa de apuestas.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 20:10

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 21:10

Argentina, Uruguay y Brasil: 22:10

ET Estados Unidos: 21:10 horas

PT Estados Unidos: 18:10 horas.