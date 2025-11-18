Actualizado:
Mar, 18/11/2025 - 14:43
A qué hora y cómo VER EN VIVO Fortaleza vs Tolima HOY martes 18 de noviembre - Cuadrangulares
Siga las emociones del partido que se juega en Techo por la primera fecha del grupo B.
Fortaleza y Deportes Tolima abrirán este martes 18 de noviembre el grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay. El compromiso se disputará en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá, a partir de las 6:30 p. m., en un duelo que promete bastante intensidad.
Tolima llega como 'cabeza de grupo', respaldado por una campaña sólida en la fase regular, en la que terminó segundo con 38 puntos. El equipo de Lucas González buscará comenzar con pie derecho su camino hacia la final, apelando a su experiencia en este tipo de instancias.
Fortaleza, por su parte, vivirá un momento histórico. El club bogotano quedó sexto con 35 unidades y disputará por primera vez unos cuadrangulares semifinales, luego de años en los que siempre quedó eliminado en la ronda de todos contra todos.
El otro partido de la zona B se jugará el miércoles 19 de noviembre: Atlético Bucaramanga recibirá a Independiente Santa Fe a las 6:30 p. m., completando así el arranque de un grupo que promete estar muy parejo.
Fortaleza vs Tolima: cómo VER EN VIVO HOY martes 18 de noviembre
El partido Fortaleza vs Tolima por la primera fecha de los cuadrangulares de Liga Betplay se disputará este martes 18 de noviembre a partir de las 18:30 (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports + y Fanatiz, y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 18:30
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:30
Bolivia y Venezuela: 19:30
Estados Unidos: 18:30 (D.C. y Florida) - 17:30 (Chicago) - 15:30 (Los Ángeles)
México: 17:30
España: 01:30
Fuente
Antena 2