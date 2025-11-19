A qué hora y cómo VER EN VIVO Junior vs Medellín HOY miércoles 19 de noviembre - cuadrangulares

Junior e Independiente Medellín abrirán este miércoles 19 de noviembre el grupo A en los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay. El duelo está programado para las 8:30 p. m. en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Junior, obligado a mostrar otra cara, llega con dudas por su rendimiento reciente y la presión de hacerse fuerte en casa. El equipo de Alfredo Arias necesita recuperar contundencia y orden defensivo si quiere iniciar con pie derecho ante un rival que llega en alza y con ventaja deportiva.

Independiente Medellín, por su parte, aterriza en Barranquilla con confianza tras un repunte significativo en las últimas jornadas. La escuadra dirigida por Alejandro Restrepo sabe que un buen resultado como visitante puede marcar el ritmo del grupo y respaldar el favoritismo que le otorga su posición en la tabla.

El complemento de la fecha se disputará el jueves en el Atanasio Girardot, donde Atlético Nacional recibirá a América de Cali.