A qué hora y cómo VER EN VIVO Junior vs Medellín HOY miércoles 19 de noviembre - cuadrangulares
Siga las emociones del partido que se disputa en el estadio Metropolitano de Barranquilla.
Junior e Independiente Medellín abrirán este miércoles 19 de noviembre el grupo A en los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay. El duelo está programado para las 8:30 p. m. en el estadio Metropolitano de Barranquilla.
Puede leer: Harold Santiago Mosquera recibió terrible sanción de Dimayor
Junior, obligado a mostrar otra cara, llega con dudas por su rendimiento reciente y la presión de hacerse fuerte en casa. El equipo de Alfredo Arias necesita recuperar contundencia y orden defensivo si quiere iniciar con pie derecho ante un rival que llega en alza y con ventaja deportiva.
Independiente Medellín, por su parte, aterriza en Barranquilla con confianza tras un repunte significativo en las últimas jornadas. La escuadra dirigida por Alejandro Restrepo sabe que un buen resultado como visitante puede marcar el ritmo del grupo y respaldar el favoritismo que le otorga su posición en la tabla.
El complemento de la fecha se disputará el jueves en el Atanasio Girardot, donde Atlético Nacional recibirá a América de Cali.
Junior vs Medellín: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 19 de noviembre
El partido Junior vs Medellín por la primera fecha de los cuadrangulares de Liga Betplay se disputará este miércoles 19 de noviembre a partir de las 20:30 (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports + y Fanatiz, y sus emociones se podrán seguir a través de Deportes RCN.
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 20:30
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:30
Bolivia y Venezuela: 21:30
Estados Unidos: 20:30 (D.C. y Florida) - 19:30 (Chicago) - 17:30 (Los Ángeles)
México: 19:30
España: 03:30