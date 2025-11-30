A qué hora y cómo VER EN VIVO Junior vs. Nacional, Liga BetPlay HOY 30 de noviembre

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Junior vs. Nacional

El partido de la fecha 4 de los cuadrangulares en la presente Liga BetPlay se llevará a cabo este domingo 30 de noviembre a partir de las 6:30 p.m., duelo que en Colombia se podrá ver por la señal de Win + Fútbol y por la plataforma digital de Win Play.

Lea también: Juan Ignacio Dinenno vuelve a la Liga BetPlay; confirman el club que lo fichó

En los Estados Unidos se tendrá que sintonizar Fanatiz USA, fuboTV y fubo Latino 2; de igual manera, se podrá ver el partido de manera internacional por la página web de Bet365 para los suscriptores de esta casa de apuestas.