Junior y Atlético Nacional en duelo por Liga BetPlay 2025-II
Futbolistas de Junior y Atlético Nacional
Colprensa
Liga Betplay
Actualizado:
Dom, 30/11/2025 - 16:26

A qué hora y cómo VER EN VIVO Junior vs. Nacional, Liga BetPlay HOY 30 de noviembre

Estos equipos lideran con 4 puntos el cuadrangular A de la presente Liga BetPlay.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Junior vs. Nacional 

El partido de la fecha 4 de los cuadrangulares en la presente Liga BetPlay se llevará a cabo este domingo 30 de noviembre a partir de las 6:30 p.m., duelo que en Colombia se podrá ver por la señal de Win + Fútbol y por la plataforma digital de Win Play. 

En los Estados Unidos se tendrá que sintonizar Fanatiz USA, fuboTV y fubo Latino 2; de igual manera, se podrá ver el partido de manera internacional por la página web de Bet365 para los suscriptores de esta casa de apuestas.

EN VIVO: Junior vs. Atlético Nacional

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 18:30 horas 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 19:30 horas 

Argentina, Uruguay y Brasil: 20:30 horas 

ET Estados Unidos: 18:30 horas                                      

PT Estados Unidos: 15:30 horas. 

