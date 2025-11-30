Actualizado:
Dom, 30/11/2025 - 16:26
A qué hora y cómo VER EN VIVO Junior vs. Nacional, Liga BetPlay HOY 30 de noviembre
Estos equipos lideran con 4 puntos el cuadrangular A de la presente Liga BetPlay.
Hora y canal de TV para ver EN VIVO Junior vs. Nacional
El partido de la fecha 4 de los cuadrangulares en la presente Liga BetPlay se llevará a cabo este domingo 30 de noviembre a partir de las 6:30 p.m., duelo que en Colombia se podrá ver por la señal de Win + Fútbol y por la plataforma digital de Win Play.
En los Estados Unidos se tendrá que sintonizar Fanatiz USA, fuboTV y fubo Latino 2; de igual manera, se podrá ver el partido de manera internacional por la página web de Bet365 para los suscriptores de esta casa de apuestas.
EN VIVO: Junior vs. Atlético Nacional
Más horarios para ver el partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 18:30 horas
Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 19:30 horas
Argentina, Uruguay y Brasil: 20:30 horas
ET Estados Unidos: 18:30 horas
PT Estados Unidos: 15:30 horas.
