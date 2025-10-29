A qué hora y cómo VER EN VIVO Junior vs Santa Fe HOY miércoles 29 de octubre - Liga Betplay

Junior y Santa Fe protagonizarán este miércoles 29 de octubre uno de los duelos más atractivos de la fecha 18 de la Liga Betplay 2025-II, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en medio de un ambiente decisivo en la recta final de la fase regular.

El conjunto barranquillero llega en la tercera posición con 31 puntos y ya tiene asegurada su clasificación a los cuadrangulares semifinales. Sin embargo, los dirigidos por Alfredo Arias buscarán un nuevo triunfo que les permita escalar posiciones y aspirar a cerrar la fase como cabeza de grupo.

Por su parte, Independiente Santa Fe afronta el compromiso con la presión de ganar. El cuadro cardenal, actualmente undécimo con 22 unidades, necesita sumar sí o sí para mantener viva la ilusión de ingresar al grupo de los ocho.

El equipo bogotano, dirigido por Francisco López, llega con la obligación luego de una insólita derrota en el clásico capitalino ante Millonarios, y confía en dar otro golpe en condición de visitante frente a un Junior que no ha perdido en casa durante el semestre.