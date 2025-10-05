A qué hora y cómo VER EN VIVO Junior vs Tolima HOY domingo 5 de octubre - Liga Betplay

Junior recibirá este domingo 5 de octubre al Deportes Tolima en el estadio Metropolitano por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2025-II, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos en la parte alta de la tabla. El compromiso se jugará con el ambiente habitual de las grandes noches en Barranquilla.

El conjunto dirigido por Alfredo Arias llega a este encuentro en la segunda posición con 25 puntos y con la posibilidad de recuperar el liderato del campeonato si logra un triunfo ante su gente. Junior atraviesa un gran momento futbolístico, con una delantera efectiva y un rendimiento sólido como local.

Por su parte, Deportes Tolima ocupa la sexta casilla con 20 unidades y busca una victoria que lo acerque al grupo de los líderes. Los dirigidos por Lucas González han sido regulares fuera de casa y esperan sorprender en el Metropolitano.

El partido promete ritmo, intensidad y buen fútbol, con dos planteles que se destacan por su vocación ofensiva y su ambición de mantenerse entre los mejores del torneo.