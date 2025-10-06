A qué hora y cómo VER EN VIVO La Equidad vs Once Caldas HOY lunes 6 de octubre - Liga Betplay

La Equidad y Once Caldas cerrarán este lunes 6 de octubre la fecha 14 de la Liga BetPlay 2025-II en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá. El compromiso está programado para las 7:30 p.m. y pondrá frente a frente a dos equipos con necesidades distintas, pero con la urgencia de sumar tres puntos.

El conjunto asegurador llega a este partido en el último lugar de la tabla con solo once unidades, por lo que ganar se ha convertido en una obligación. Un triunfo no solo le permitiría escalar hasta la decimoséptima posición, sino también recuperar confianza de cara al tramo final del campeonato.

Por su parte, Once Caldas ocupa la casilla 11 con 16 puntos y sabe que un triunfo en Bogotá lo dejaría a tan solo una unidad del grupo de los ocho.

El equipo manizaleño, dirigido por Hernán Darío Herrera, quiere aprovechar el mal momento de su rival para acercarse a la zona de clasificación y mantenerse en la pelea.