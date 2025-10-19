A qué hora y cómo VER EN VIVO Llaneros vs Once Caldas HOY domingo 19 de octubre

Llaneros y Once Caldas se enfrentarán este domingo 19 de octubre a las 4:10 de la tarde en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio, en un partido clave por la fecha 16 de la Liga Betplay 2025-II. Ambos equipos mantienen viva la ilusión de clasificar a los cuadrangulares semifinales, por lo que los tres puntos en juego son vitales.

Puede leer: Tabla de posiciones de Liga Betplay luego de Cali 0-2 América

El conjunto local, dirigido por José Luis García, llega en la séptima posición con 22 unidades y una destacada campaña en su primera participación en la máxima categoría. Su rendimiento como local ha sido una de sus fortalezas, y buscará aprovechar el apoyo de su afición para dar un paso más hacia la clasificación.

Por su parte, Once Caldas es decimotercero con 19 puntos y necesita ganar para no perder terreno en la tabla. El equipo de Hernán Darío Herrera ha tenido un semestre irregular, pero aún conserva opciones matemáticas.

El duelo promete emociones y será determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la recta final del campeonato.