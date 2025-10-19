Cargando contenido

Llaneros vs Once Caldas EN VIVO
Liga Betplay
Actualizado:
Dom, 19/10/2025 - 12:08

A qué hora y cómo VER EN VIVO Llaneros vs Once Caldas HOY domingo 19 de octubre

Siga las emociones del partido que se disputa en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio.

Llaneros y Once Caldas se enfrentarán este domingo 19 de octubre a las 4:10 de la tarde en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio, en un partido clave por la fecha 16 de la Liga Betplay 2025-II. Ambos equipos mantienen viva la ilusión de clasificar a los cuadrangulares semifinales, por lo que los tres puntos en juego son vitales.

Puede leer: Tabla de posiciones de Liga Betplay luego de Cali 0-2 América

El conjunto local, dirigido por José Luis García, llega en la séptima posición con 22 unidades y una destacada campaña en su primera participación en la máxima categoría. Su rendimiento como local ha sido una de sus fortalezas, y buscará aprovechar el apoyo de su afición para dar un paso más hacia la clasificación.

Por su parte, Once Caldas es decimotercero con 19 puntos y necesita ganar para no perder terreno en la tabla. El equipo de Hernán Darío Herrera ha tenido un semestre irregular, pero aún conserva opciones matemáticas.

El duelo promete emociones y será determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la recta final del campeonato.

Llaneros vs Once Caldas: cómo VER EN VIVO HOY domingo 19 de octubre

El partido Llaneros vs Once Caldas por la fecha 16 de la Liga Betplay se disputará este domingo 19 de octubre a partir de las 16:10 (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports, y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 16:10

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:10

Bolivia y Venezuela: 17:10

Estados Unidos: 15:10 (D.C. y Florida) - 16:10 (Chicago) - 13:10 (Los Ángeles)

México: 15:10

España: 23:10

