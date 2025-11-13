A qué hora y cómo VER EN VIVO Medellín vs América HOY jueves 13 de noviembre - Liga Betplay

El estadio Atanasio Girardot será escenario este jueves 13 de noviembre de uno de los partidos más atractivos de la fecha 20 de la Liga Betplay 2025-II, cuando Independiente Medellín reciba a América de Cali a partir de las 7:00 p. m..

Medellín llega con la motivación de cerrar la fase regular como cabeza de grupo. El conjunto dirigido por Alejandro Restrepo es actualmente líder del torneo con 37 puntos y una diferencia de gol de +15, por lo que depende de sí mismo para terminar en la cima de la tabla.

Por su parte, América afronta el compromiso con la necesidad de asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales. Los dirigidos por David González ocupan la séptima posición con 29 unidades y un empate podría no ser suficiente para sellar su paso a la siguiente fase.

Los dos equipos llegan con motivaciones distintas: el Poderoso busca ratificar su favoritismo, mientras que los Escarlatas confían en cerrar la fase regular con una victoria que les garantice un lugar entre los ocho mejores.