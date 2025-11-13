Actualizado:
Jue, 13/11/2025 - 14:57
A qué hora y cómo VER EN VIVO Medellín vs América HOY jueves 13 de noviembre - Liga Betplay
Siga las emociones de uno de los juegos más importantes de la fecha 20 de la Liga Betplay.
El estadio Atanasio Girardot será escenario este jueves 13 de noviembre de uno de los partidos más atractivos de la fecha 20 de la Liga Betplay 2025-II, cuando Independiente Medellín reciba a América de Cali a partir de las 7:00 p. m..
Medellín llega con la motivación de cerrar la fase regular como cabeza de grupo. El conjunto dirigido por Alejandro Restrepo es actualmente líder del torneo con 37 puntos y una diferencia de gol de +15, por lo que depende de sí mismo para terminar en la cima de la tabla.
Por su parte, América afronta el compromiso con la necesidad de asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales. Los dirigidos por David González ocupan la séptima posición con 29 unidades y un empate podría no ser suficiente para sellar su paso a la siguiente fase.
Los dos equipos llegan con motivaciones distintas: el Poderoso busca ratificar su favoritismo, mientras que los Escarlatas confían en cerrar la fase regular con una victoria que les garantice un lugar entre los ocho mejores.
EN VIVO: Medellín vs América por la fecha 20 de la Liga Betplay
Medellín vs América: cómo VER EN VIVO HOY jueves 13 de noviembre
El partido Medellín vs América por la fecha 20 de la Liga Betplay se disputará este jueves 13 de noviembre a partir de las 19:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports +, y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 19:00
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:00
Bolivia y Venezuela: 20:00
Estados Unidos: 18:00 (D.C. y Florida) - 19:00 (Chicago) - 16:00 (Los Ángeles)
México: 18:00
España: 02:00
Fuente
Antena 2