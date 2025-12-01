Cargando contenido

Independiente Medellín y América de Cali en duelo por Liga BetPlay 2025-I
Futbolistas de Independiente Medellín y de América de Cali
Colprensa
Liga Betplay
Actualizado:
Lun, 01/12/2025 - 18:04

A qué hora y cómo VER EN VIVO Medellín vs. América, Liga BetPlay HOY 1 de diciembre

Si el equipo 'poderoso de la montaña' pierde quedará eliminado del torneo.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Independiente Medellín vs. América de Cali 

El partido de la fecha 4 de los cuadrangulares en la presente Liga BetPlay se llevará a cabo este lunes 1 de diciembre a partir de las 8:00 p.m., duelo que en Colombia se podrá ver por la señal de Win + Fútbol y por la plataforma digital de Win Play. 

EN VIVO: Independiente Medellín vs. América de Cali 

En México se podrá disfrutar del compromiso por Fanatiz, señal que junto con fuboTV y fubo Latino 2 también transmitirán el compromiso para los Estados Unidos; de igual manera, se podrá ver el partido de manera internacional por la página web de Bet365 para los suscriptores de esta casa de apuestas.  

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 20:00 horas 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 21:00 horas 

Argentina, Uruguay y Brasil: 22:00 horas 

ET Estados Unidos: 20:00 horas                                      

PT Estados Unidos: 17:00 horas. 

