A qué hora y cómo ver EN VIVO Medellín vs. Bucaramanga, Liga BetPlay HOY miércoles

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Medellín vs. Bucaramanga

El partido de la fecha 18 en la Liga BetPlay 2025-II, se llevará a cabo este miércoles 29 de octubre a partir de las 6:10 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia por la señal de Win + Fútbol y también por la plataforma digital de Win Play.

En los Estados Unidos se podrá disfrutar del compromiso a través de la señal de Fanatiz USA, fuboTV y fubo Latino 2, por otro lado, también se podrá ver el partido de manera internacional por la página web de Bet365 para los suscriptores de esta casa de apuestas.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 18:10

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 19:10

Argentina, Uruguay y Brasil: 20:10

ET Estados Unidos: 19:10 horas

PT Estados Unidos: 16:10 horas.