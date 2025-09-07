A qué hora y cómo VER EN VIVO Medellín vs Nacional HOY 7 de septiembre - Liga Betplay

El estadio Atanasio Girardot vuelve a ser el epicentro del partido más importante para el fútbol antioqueño, pues este domingo 7 de septiembre se cruzan Independiente Medellín y Atlético Nacional, que llegan con la intención asaltar el liderato o ponerse cerca de él.

Medellín, que oficia como local, tiene 19 puntos y se ubica en la segunda posición de la Liga Betplay, por lo que una victoria le servirá para terminar al jornada como líder del certamen, pues superaría a Junior FC.

Nacional es sexto en la Liga Betplay, pues suma 16 unidades y tiene la posibilidad de ubicarse en la segunda posición del certamen en caso de ganarle el clásico a su eterno rival.

Historial de Nacional vs Medellín

Cabe recordar que Nacional y Medellín se han cruzado 321 veces solo contando la primera división del fútbol colombiano, y el balance es de 128 victorias para los Verdolagas, 89 para los Poderosos y 104 empates.