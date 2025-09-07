Cargando contenido

Dom, 07/09/2025 - 14:21

A qué hora y cómo VER EN VIVO Medellín vs Nacional HOY 7 de septiembre - Liga Betplay

Siga las emociones de uno de los partidos más llamativos de la fecha 10 de Liga Betplay.

El estadio Atanasio Girardot vuelve a ser el epicentro del partido más importante para el fútbol antioqueño, pues este domingo 7 de septiembre se cruzan Independiente Medellín y Atlético Nacional, que llegan con la intención asaltar el liderato o ponerse cerca de él.

Medellín, que oficia como local, tiene 19 puntos y se ubica en la segunda posición de la Liga Betplay, por lo que una victoria le servirá para terminar al jornada como líder del certamen, pues superaría a Junior FC.

Nacional es sexto en la Liga Betplay, pues suma 16 unidades y tiene la posibilidad de ubicarse en la segunda posición del certamen en caso de ganarle el clásico a su eterno rival.

Historial de Nacional vs Medellín

Cabe recordar que Nacional y Medellín se han cruzado 321 veces solo contando la primera división del fútbol colombiano, y el balance es de 128 victorias para los Verdolagas, 89 para los Poderosos y 104 empates.

Medellín vs Nacional: cómo VER EN VIVO HOY domingo 7 de septiembre

El partido entre Medellín y Nacional por la décima fecha de la Betplay 2025-II se disputará este domingo 7 de septiembre a partir de las 18:20 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win Sports + y Fanatiz, y sus emociones se podrán seguir a través de las redes sociales de las dos equipos.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 18:20

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:20

Chile, Bolivia y Venezuela: 19:20

Estados Unidos: 17:20 (D.C. y Florida) - 18:20 (Chicago) - 16:20 (Los Ángeles)

México: 17:20

España: 01:20

EN VIVO: Medellín vs Nacional - Liga Betplay, 7 de septiembre
