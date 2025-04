A qué hora y cómo VER EN VIVO Medellín vs Once Caldas este 19 de abril; Liga Betplay

Sigue adelante el todos contra todos de la Liga Betplay con el compromiso entre Independiente Medellín y Once Caldas.

Medellín ha tenido un buen semestre y de momento se ubica en la quinta posición de la Liga Betplay con 24 puntos, por lo que espera vencer a Once Caldas que se encuentra en la octava casilla con 23 unidades.

Medellín viene en racha tras no perder en tres de sus últimos cuatro juegos , mientras que Once Caldas en sus últimos cuatro compromisos de Liga no conoce la derrota por lo que será un buen duelo en el Atanasio.

A qué hora y cómo VER EN VIVO Medellín vs Once Caldas

El compromiso entre Medellín y Once Caldas por Liga Betplay se vivirá este 19 de abril desde las 8:20 de la tarde y se podrá ver por Win Sports +.