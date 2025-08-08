A qué hora y cómo VER EN VIVO Millonarios vs Deportivo Cali HOY 8 de agosto - Liga Betplay

Millonarios buscará este viernes 8 de agosto, a partir de las 7:30 p.m., su primer triunfo en la Liga Betplay 2025-2 de la Liga BetPlay cuando reciba en el estadio El Campín a Deportivo Cali, en compromiso correspondiente a la sexta fecha. El cuadro albiazul llega como colero de la tabla, con tres derrotas en igual número de partidos disputados y dos encuentros aplazados.

Consciente de la urgencia de sumar, el técnico David González decidió hacer cambios drásticos en la convocatoria, dejando fuera a Stiven Vega y Juan Carlos Perera, dos jugadores cuestionados por la afición, e incluyendo a cinco futbolistas que no han tenido minutos en lo que va del semestre. La consigna es clara: revertir la racha negativa para evitar que la presión aumente y que se abra el debate sobre la continuidad del entrenador.

En la otra orilla, Deportivo Cali tampoco vive su mejor momento. Con cinco puntos en cinco presentaciones, el equipo dirigido por Alberto Gamero —ex técnico de Millonarios— se ubica en la casilla 13 y necesita sumar para escalar posiciones. Sin embargo, afrontará el compromiso con dos bajas sensibles confirmadas por el departamento médico, lo que complica el reto de conseguir un resultado positivo en Bogotá. El duelo, que alguna vez fue sinónimo de protagonismo en el FPC, hoy enfrenta a dos históricos en búsqueda urgente de un respiro.