A qué hora y cómo VER EN VIVO Millonarios vs Deportivo Cali HOY 8 de agosto - Liga Betplay
Siga las emociones del encuentro que se disputará en el estadio El Campín por la fecha 6 de Liga Betplay.
Millonarios buscará este viernes 8 de agosto, a partir de las 7:30 p.m., su primer triunfo en la Liga Betplay 2025-2 de la Liga BetPlay cuando reciba en el estadio El Campín a Deportivo Cali, en compromiso correspondiente a la sexta fecha. El cuadro albiazul llega como colero de la tabla, con tres derrotas en igual número de partidos disputados y dos encuentros aplazados.
Consciente de la urgencia de sumar, el técnico David González decidió hacer cambios drásticos en la convocatoria, dejando fuera a Stiven Vega y Juan Carlos Perera, dos jugadores cuestionados por la afición, e incluyendo a cinco futbolistas que no han tenido minutos en lo que va del semestre. La consigna es clara: revertir la racha negativa para evitar que la presión aumente y que se abra el debate sobre la continuidad del entrenador.
Puede leer: Millonarios 'celebra' infortunio del Cali de Gamero: dos ausencias confirmadas
En la otra orilla, Deportivo Cali tampoco vive su mejor momento. Con cinco puntos en cinco presentaciones, el equipo dirigido por Alberto Gamero —ex técnico de Millonarios— se ubica en la casilla 13 y necesita sumar para escalar posiciones. Sin embargo, afrontará el compromiso con dos bajas sensibles confirmadas por el departamento médico, lo que complica el reto de conseguir un resultado positivo en Bogotá. El duelo, que alguna vez fue sinónimo de protagonismo en el FPC, hoy enfrenta a dos históricos en búsqueda urgente de un respiro.
Millonarios vs Deportivo Cali: cómo VER EN VIVO HOY viernes 8 de agosto
El partido entre Millonarios vs Deportivo Cali por la fecha 6 de la Liga Betplay se disputará este viernes 8 de agosto a partir de las 19:30 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win Sports Play, también transmitirá Antena 2, y sus emociones se podrán seguir a través de las redes sociales de las dos equipos.
Horarios del partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 19:30
España: 02:30
Costa Rica y México: 18:30
Chile, Bolivia y Venezuela: 20:30
Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:30
Estados Unidos: 18:30 (D.C. y Florida) - 19:30 (Chicago) - 17:30 (Los Ángeles)
EN VIVO: Millonarios vs Cali - fecha 6 de la Liga Betplay
