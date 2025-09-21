A qué hora y cómo VER EN VIVO Millonarios vs Fortaleza HOY 21 de septiembre - Liga Betplay

Este domingo 21 de septiembre, el estadio El Campín será escenario de un duelo lleno de contrastes entre Millonarios y Fortaleza, por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2025-II. El encuentro está programado con el Embajador como local, en un momento crucial, pues necesita urgentemente sumar para mantenerse en la pelea por la clasificación a los cuadrangulares.

Millonarios llega a este compromiso ubicado en la casilla 15 con 11 unidades, en una campaña irregular que ha generado preocupación entre su afición. El equipo dirigido por Alberto Gamero no ha logrado encontrar la solidez que lo caracterizó en torneos anteriores y enfrenta presión tanto en resultados como en rendimiento.

En contraste, Fortaleza ha sido una de las sorpresas positivas del semestre. El equipo bogotano marcha tercero en la tabla con 21 puntos y se perfila como un serio candidato a clasificar. Su propuesta ofensiva y equilibrio en todas las líneas lo convierten en un rival complicado.

El duelo es una oportunidad para Millonarios de frenar el buen momento de los Amix y comenzar una remontada. Por su parte, Fortaleza buscará consolidar su lugar entre los primeros y seguir soñando con una histórica campaña.