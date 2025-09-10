A qué hora y cómo VER EN VIVO Millonarios vs Pasto HOY 10 de septiembre - Liga Betplay

Millonarios y Deportivo Pasto se pondrán al día en el calendario este miércoles 10 de septiembre en El Campín, cuando disputen el compromiso pendiente por la segunda fecha de la Liga Betplay 2025.

El partido se había aplazado en su momento debido a que no hubo la fuerza pública suficiente para garantizar la seguridad del espectáculo.

El duelo llega en un momento clave para ambos, que marchan en la parte baja de la tabla. Millonarios ocupa la casilla 18 con apenas ocho puntos y espera que esta jornada sirva para enderezar el rumbo en un semestre lleno de dudas y cuestionamientos por los resultados.

Por su parte, Deportivo Pasto es 17 con nueve unidades y aún tiene otro partido pendiente, por lo que el panorama para los nariñenses también depende de cómo resuelvan estos compromisos.

La cita en Bogotá promete tensión, ya que ninguno puede darse el lujo de ceder más terreno si quiere meterse en la pelea.