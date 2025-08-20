Actualizado:
Mié, 20/08/2025 - 18:11
A qué hora y cómo VER EN VIVO Millonarios vs Unión Magdalena HOY 20 de agosto - Liga Betplay
Siga las emociones del partido correspondiente a la primera fecha de la Liga Betplay.
Millonarios y Unión Magdalena se enfrentarán este miércoles 20 de agosto en El Campín por la primera fecha de la Liga Betplay 2025-II, pues en su momento el juego tuvo que ser aplazado debido a que la cancha estaba en proceso de remodelación.
Se trata de un partido clave para ambos equipos, que de momento están luchando por salir de las últimas posiciones de la Liga Betplay, pues Unión marcha 17 con cinco unidades y Millonarios es 20 con apenas un punto.
En el caso de Millonarios, el entrenador David González se juega la continuidad, pues se conoció que, de no ganar, saldría de la dirección técnica, puesto para el cual la dirigencia ya tendría un par de candidatos.
Por su parte, Unión Magdalena está en la lucha por salir de los puestos de descenso para la próxima temporada, por lo que en Bogotá se jugará sus últimas cartas.
Millonarios vs Unión Magdalena: cómo VER EN VIVO HOY martes 19 de agosto
El partido entre Millonarios y Unión Magdalena por la primera fecha de la Liga Betplay 2025-II se disputará este miércoles 20 de agosto a partir de las 19:30 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win Sports + y Fanatiz, y sus emociones se podrán seguir a través de las redes sociales de las dos equipos.
Horarios del partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 19:30
Chile, Bolivia y Venezuela: 20:30
Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:30
Estados Unidos: 18:30 (D.C. y Florida) - 19:30 (Chicago) - 17:30 (Los Ángeles)
México: 18:30
España: 02:30
