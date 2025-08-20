A qué hora y cómo VER EN VIVO Millonarios vs Unión Magdalena HOY 20 de agosto - Liga Betplay

Millonarios y Unión Magdalena se enfrentarán este miércoles 20 de agosto en El Campín por la primera fecha de la Liga Betplay 2025-II, pues en su momento el juego tuvo que ser aplazado debido a que la cancha estaba en proceso de remodelación.

Se trata de un partido clave para ambos equipos, que de momento están luchando por salir de las últimas posiciones de la Liga Betplay, pues Unión marcha 17 con cinco unidades y Millonarios es 20 con apenas un punto.

En el caso de Millonarios, el entrenador David González se juega la continuidad, pues se conoció que, de no ganar, saldría de la dirección técnica, puesto para el cual la dirigencia ya tendría un par de candidatos.

Por su parte, Unión Magdalena está en la lucha por salir de los puestos de descenso para la próxima temporada, por lo que en Bogotá se jugará sus últimas cartas.