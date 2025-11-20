Actualizado:
Jue, 20/11/2025 - 14:26
A qué hora y cómo VER EN VIVO Nacional vs América HOY jueves 20 de noviembre - cuadrangulares
Siga las emociones del juego válido por la primera fecha del grupo A.
Atlético Nacional y América de Cali se vuelven a topar este jueves 20 de noviembre en el Atanasio Girardot, en un duelo que abrirá para ambos la competencia en los cuadrangulares del grupo A. El partido está programado para las 7:30 de la noche y se espera un estadio con gran ambiente.
Puede leer: Filtran el estadio donde se jugará Nacional - Junior por el grupo A
El grupo ya tuvo movimiento con el triunfo 1-0 de Junior sobre Medellín en el Metropolitano, resultado que presiona a verdes y escarlatas a buscar un buen inicio para no ceder terreno tan pronto.
Este será un nuevo capítulo de una rivalidad reciente en la Copa Betplay, donde Nacional avanzó a la final tras imponerse 4-1 en Medellín y empatar 2-2 en el Pascual Guerrero, en una serie cargada de goles y tensión.
Ahora, ambos llegan con realidades distintas pero con la urgencia de sumar en un cuadrangular que promete cerrarse por detalles. El Atanasio, una vez más, será el escenario de un duelo decisivo.
EN VIVO: Nacional vs América por la fecha 1 de cuadrangulares
Nacional vs América: cómo VER EN VIVO HOY jueves 20 de noviembre
El partido Nacional vs América por la primera fecha de los cuadrangulares de Liga Betplay se disputará este jueves 20 de noviembre a partir de las 19:30 (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports + y Fanatiz, y sus emociones se podrán seguir a través de Deportes RCN.
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 19:30
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:30
Bolivia y Venezuela: 20:30
Estados Unidos: 19:30 (D.C. y Florida) - 18:30 (Chicago) - 16:30 (Los Ángeles)
México: 18:30
España: 02:30
Fuente
Antena 2