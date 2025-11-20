A qué hora y cómo VER EN VIVO Nacional vs América HOY jueves 20 de noviembre - cuadrangulares

Atlético Nacional y América de Cali se vuelven a topar este jueves 20 de noviembre en el Atanasio Girardot, en un duelo que abrirá para ambos la competencia en los cuadrangulares del grupo A. El partido está programado para las 7:30 de la noche y se espera un estadio con gran ambiente.

El grupo ya tuvo movimiento con el triunfo 1-0 de Junior sobre Medellín en el Metropolitano, resultado que presiona a verdes y escarlatas a buscar un buen inicio para no ceder terreno tan pronto.

Este será un nuevo capítulo de una rivalidad reciente en la Copa Betplay, donde Nacional avanzó a la final tras imponerse 4-1 en Medellín y empatar 2-2 en el Pascual Guerrero, en una serie cargada de goles y tensión.

Ahora, ambos llegan con realidades distintas pero con la urgencia de sumar en un cuadrangular que promete cerrarse por detalles. El Atanasio, una vez más, será el escenario de un duelo decisivo.