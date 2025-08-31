A qué hora y cómo VER EN VIVO Nacional vs Envigado HOY 31 de agosto - Liga Betplay

Atlético Nacional vuelve a escena este domingo 31 de agosto en el estadio Atanasio Girardot, donde recibirá a Envigado por la novena fecha de la Liga Betplay 2025-II.

El verde paisa busca afianzarse en los primeros lugares de la tabla y dar un golpe de autoridad en condición de local.

El conjunto dirigido por Javier Gandolfi llega motivado tras sumar puntos clave en las últimas jornadas, aunque sabe que la irregularidad aún es un aspecto a corregir. Nacional pretende aprovechar el respaldo de su hinchada para imponer condiciones.

Puede leer: Jonas Vingegaard hizo de las suyas y ganó la etapa 9 de la Vuelta a España

Envigado, por su parte, afronta el compromiso con la misión de escalar posiciones. Los naranjas han tenido un arranque complicado, pero confían en dar la sorpresa y de paso empezar la remontada para salir de la zona de descenso.

El partido está programado para las 2:00 de la tarde y se perfila como un duelo atractivo entre dos clubes antioqueños que viven realidades diferentes, pero que comparten la necesidad de sumar.