A qué hora y cómo VER EN VIVO Nacional vs Junior HOY miércoles 26 de noviembre - Cuadrangulares

Atlético Nacional y Junior se enfrentarán este miércoles 26 de noviembre en el estadio Ditaires por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales. El duelo será clave para el rumbo del grupo A, donde ambos clubes comparten el liderato con cuatro puntos.

Nacional llega al compromiso como primero de la zona gracias a su mejor ubicación en la fase regular, mientras Junior busca dar un golpe fuera de casa y asumir el control del grupo en la mitad del torneo. El partido promete intensidad y alta exigencia.

El compromiso se disputará en Ditaires debido a que el estadio Atanasio Girardot está reservado para un evento extradeportivo, por lo que el conjunto antioqueño tendrá que oficiar como local en un escenario alterno para este encuentro.

La fecha del grupo A se completará el jueves 27 de noviembre, cuando América de Cali reciba al Independiente Medellín en el Pascual Guerrero. Ese duelo también será determinante para las aspiraciones de los cuatro equipos en la lucha por un lugar en la final.