Sáb, 09/08/2025 - 12:46
A qué hora y cómo VER EN VIVO Once Caldas vs Águilas Doradas HOY 9 de agosto - Liga Betplay
Siga las emociones del partido por la sexta jornada de la Liga Betplay.
Este sábado 9 de agosto, Once Caldas recibirá a Águilas Doradas en el estadio Palogrande de Manizales, en compromiso correspondiente a la fecha 6 de la Liga BetPlay 2025-II. El encuentro se perfila como uno de los más determinantes de la jornada puesto que ambos luchan por salir de las últimas casillas de la tabla.
El conjunto albo, dirigido por Hernán Darío 'Arriero' Herrera, ha mostrado un bajo nivel en lo corrido del certamen, pues apenas ha sumado un punto en cuatro salidas y espera que de a poco el equipo vuelve a meterse en la parte alta de la tabla.
Por su parte, Águilas Doradas, ha mantenido un nivel no tan bajo como el de Once Caldas, pero triste para la Liga Betplay, pues suma tres unidades y está en la casilla 18 de la tabla de posiciones.
El historial reciente entre ambos marca paridad, con duelos cerrados y marcadores ajustados, lo que anticipa un partido disputado en el medio campo y con escasas ventajas para el que cometa errores.
Once Caldas vs Águilas Doradas: cómo VER EN VIVO HOY sábado 9 de agosto
El partido entre Once Caldas y Águilas Doradas por la fecha 6 de la Liga Betplay se disputará este sábado 9 de agosto a partir de las 15:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win Sports Play, también transmitirá Antena 2, y sus emociones se podrán seguir a través de las redes sociales de las dos equipos.
Horarios del partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 15:00
España: 22:00
Costa Rica y México: 14:00
Chile, Bolivia y Venezuela: 16:00
Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00
Estados Unidos: 14:00 (D.C. y Florida) - 15:00 (Chicago) - 13:00 (Los Ángeles)
