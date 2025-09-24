Cargando contenido

Deportivo Pasto y América de Cali en duelo por Liga BetPlay 2025-I
Escudos de Deportivo Pasto y América de Cali
Pixabay
Liga Betplay
A qué hora y cómo VER EN VIVO Pasto vs. América, Liga BetPlay HOY 24 de septiembre

El partido que estaba aplazado se disputará en territorio nariñense.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Deportivo Pasto vs. América de Cali 

El compromiso que estaba pendiente por disputarse de la fecha 3 en la presente Liga BetPlay, se llevará a cabo este miércoles 24 de septiembre a partir de las 8:00 p.m., duelo que se podrá ver por televisión para toda Colombia por la señal de Win + Fútbol. 

En México se podrá disfrutar del compromiso por Fanatiz, señal que junto con fuboTV y fubo Latino 2 también transmitirán el partido para los Estados Unidos; de igual manera, se podrá ver el encuentro deportivo de manera internacional por la página web de Bet365 para los suscriptores de esta casa de apuestas. 

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 20:00 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 21:00 

Argentina, Uruguay y Brasil: 22:00 

ET Estados Unidos: 21:00 horas                                      

PT Estados Unidos: 18:00 horas. 

