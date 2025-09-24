Actualizado:
Mié, 24/09/2025 - 18:21
A qué hora y cómo VER EN VIVO Pasto vs. América, Liga BetPlay HOY 24 de septiembre
El partido que estaba aplazado se disputará en territorio nariñense.
Hora y canal de TV para ver EN VIVO Deportivo Pasto vs. América de Cali
El compromiso que estaba pendiente por disputarse de la fecha 3 en la presente Liga BetPlay, se llevará a cabo este miércoles 24 de septiembre a partir de las 8:00 p.m., duelo que se podrá ver por televisión para toda Colombia por la señal de Win + Fútbol.
Lea también: Colombia ya tendría sus amistosos de 2026; contra rivales del top 10 mundial
En México se podrá disfrutar del compromiso por Fanatiz, señal que junto con fuboTV y fubo Latino 2 también transmitirán el partido para los Estados Unidos; de igual manera, se podrá ver el encuentro deportivo de manera internacional por la página web de Bet365 para los suscriptores de esta casa de apuestas.
Más horarios para ver el partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 20:00
Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 21:00
Argentina, Uruguay y Brasil: 22:00
ET Estados Unidos: 21:00 horas
PT Estados Unidos: 18:00 horas.
Fuente
Antena 2