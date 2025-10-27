A qué hora y cómo VER EN VIVO Pasto vs Pereira este 27 de octubre; Liga Betplay

El conjunto nariñense ha tenido una campaña irregular y se ubica en la parte baja de la clasificación. Los malos resultados recientes han dejado en evidencia los problemas defensivos del equipo, que ha recibido demasiados goles en partidos clave. Sin embargo, la localía en el Libertad podría ser un factor determinante para intentar cambiar el rumbo.

El Deportivo Pereira atraviesa una situación crítica. Debido a una grave crisis económica, el club no ha podido contar con varios jugadores del primer equipo y nuevamente presentará una nómina conformada mayoritariamente por futbolistas Sub-20.

A qué hora y cómo VER EN VIVO Pasto vs Pereira

El compromiso entre Pasto y pereira de este 27 de octubre se vivirá desde las 19:45 horas y se podrá ver por Win Sports.