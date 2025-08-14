A qué hora y cómo VER EN VIVO Pereira vs América HOY 14 de agosto - Liga Betplay

Este jueves 14 de agosto continúa la séptima fecha de la Liga Betplay 2025-II con el partido entre Deportivo Pereira y América de Cali en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Se trata de un juego clave para ambos equipos.

Deportivo Pereira, bajo la dirección técnica de Rafael Dudamel, está en la novena posición con ocho unidades y en caso de ganar es casi un hecho que terminará la jornada en el grupo parcial de clasificados.

Puede leer: Millonarios 'aterrizó' a sus hinchas y confirmó decisión de la dirigencia

América, que viene de jugar hace menos de 48 horas ante Fluminense por Copa Sudamericana afrontará este partido con nómina mixta, y espera sumar para de a poco ascender en la tabla de posiciones, pues está en la decimoséptima casilla con cuatro unidades y dos partidos pendientes.