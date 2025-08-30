A qué hora y cómo VER EN VIVO Pereira vs. Bucaramanga, Liga BetPlay HOY 30 de agosto

Hora y canal de TV para ver EN VIVO: Pereira vs. Bucaramanga

El partido de la fecha 9 en la Liga BetPlay 2025-II se llevará a cabo este sábado 30 de agosto a partir de las 6:20 p.m., duelo que se podrá ver en toda Colombia por la señal de Win + Fútbol y por la plataforma digital de Win Play.

Para México se podrá disfrutar del compromiso por Fanatiz, señal que junto con fuboTV y fubo Latino 2 también transmitirán el partido para los Estados Unidos. De igual manera, se podrá ver el encuentro deportivo por la página web de Bet365 para los suscriptores de esta casa de apuestas.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 18:20

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 19:20

Argentina, Uruguay y Brasil: 20:20

ET Estados Unidos: 19:20 horas

PT Estados Unidos: 16:20 horas.