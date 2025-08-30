Cargando contenido

Atlético Bucaramanga y Deportivo Pereira se enfrentan por la Liga BetPlay 2025-II
Futbolistas de Atlético Bucaramanga y Deportivo Pereira
Colprensa
Liga Betplay
Actualizado:
Sáb, 30/08/2025 - 16:29

A qué hora y cómo VER EN VIVO Pereira vs. Bucaramanga, Liga BetPlay HOY 30 de agosto

El equipo de Rafael Dudamel enfrenta al cuadro dirigido por Leonel Álvarez.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO: Pereira vs. Bucaramanga 

El partido de la fecha 9 en la Liga BetPlay 2025-II se llevará a cabo este sábado 30 de agosto a partir de las 6:20 p.m., duelo que se podrá ver en toda Colombia por la señal de Win + Fútbol y por la plataforma digital de Win Play. 

Lea también: Alerta en la Selección Colombia; jugador convocado salió lesionado en su club

Para México se podrá disfrutar del compromiso por Fanatiz, señal que junto con fuboTV y fubo Latino 2 también transmitirán el partido para los Estados Unidos. De igual manera, se podrá ver el encuentro deportivo por la página web de Bet365 para los suscriptores de esta casa de apuestas.  

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 18:20 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 19:20 

Argentina, Uruguay y Brasil: 20:20 

ET Estados Unidos: 19:20 horas                                      

PT Estados Unidos: 16:20 horas. 

Fuente
Antena 2
