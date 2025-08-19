A qué hora y cómo VER EN VIVO Santa Fe vs Envigado HOY 19 de agosto - Liga Betplay

Se disputa el último partido de la séptima fecha de Liga Betplay, el cual confronta a Independiente Santa Fe con Envigado FC en el estadio El Campín. Se enfrentan el octavo ante el noveno de la tabla, por lo que es un juego que promete emociones.

Tanto los Naranjas como los Rojos suman seis partidos disputados en esta edición de la Liga Betplay, con un saldo de nueve puntos luego de dos victorias, tres derrotas y una derrota.

El equipo que gane la contienda se meterá en el quinto lugar de la tabla de posiciones de la Liga Betplay, y de a poco se acomodará en el grupo de clasificados.

Asimismo, resulta un partido interesante para la tabla del descenso, pues Envigado tiene el objetivo de mantener la categoría y por ello su necesidad es por lo menos sumar un punto en su visita a Bogotá.