Actualizado:
Lun, 01/09/2025 - 17:26
A qué hora y cómo VER EN VIVO Santa Fe vs Once Caldas HOY 1 de septiembre - Liga Betplay
Se disputa el último partido de la fecha 9 de la Liga Betplay 2025-II.
Se cierra la novena fecha de la Liga Betplay del segundo semestre de 2025 con el partido entre Independiente Santa Fe y Once Caldas, que se miden en El Campín buscando mejorar su andar en un campeonato que está por llegar a la mitad.
Los Leones, bajo la dirección técnica de Jorge Bava, llegan al juego con doce puntos ubicados en la novena casilla, y en caso de ganar se ubicarán en la sexta posición, un lugar cómodo de cara al clásico bogotano del próximo sábado.
Puede leer: Terrible problema en el Cali de Gamero: "Indignante denuncia"
Los Albos sí que están obligados a ganar, pues si bien tienen un partido pendiente, aparecen en la última posición con apenas tres puntos y no han sumando victorias en lo corrido de este semestre.
Se espera un juego bastante llamativo, con acciones en ambas áreas, pues lo más probable es que los dos equipos salgan a buscar la victoria. Santa Fe volverá a contar con Hugo Rodallega mientras que Once Caldas sufrirá la baja de Dayro Moreno.
Santa Fe vs Once Caldas: cómo VER EN VIVO HOY lunes 1 de septiembre
El partido entre Santa Fe y Once Caldas por la novena fecha de la Liga Betplay 2025-II se disputará este lunes 1 de septiembre a partir de las 19:30 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win Sports + y Fanatiz, y sus emociones se podrán seguir a través de las redes sociales de las dos equipos.
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 19:30
Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:30
Chile, Bolivia y Venezuela: 20:30
Estados Unidos: 18:30 (D.C. y Florida) - 19:30 (Chicago) - 17:30 (Los Ángeles)
México: 18:30
España: 02:30
Fuente
Antena 2