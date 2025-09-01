A qué hora y cómo VER EN VIVO Santa Fe vs Once Caldas HOY 1 de septiembre - Liga Betplay

Se cierra la novena fecha de la Liga Betplay del segundo semestre de 2025 con el partido entre Independiente Santa Fe y Once Caldas, que se miden en El Campín buscando mejorar su andar en un campeonato que está por llegar a la mitad.

Los Leones, bajo la dirección técnica de Jorge Bava, llegan al juego con doce puntos ubicados en la novena casilla, y en caso de ganar se ubicarán en la sexta posición, un lugar cómodo de cara al clásico bogotano del próximo sábado.

Los Albos sí que están obligados a ganar, pues si bien tienen un partido pendiente, aparecen en la última posición con apenas tres puntos y no han sumando victorias en lo corrido de este semestre.

Se espera un juego bastante llamativo, con acciones en ambas áreas, pues lo más probable es que los dos equipos salgan a buscar la victoria. Santa Fe volverá a contar con Hugo Rodallega mientras que Once Caldas sufrirá la baja de Dayro Moreno.