Actualizado:
Mar, 25/11/2025 - 14:32
A qué hora y cómo VER EN VIVO Santa Fe vs Tolima HOY martes 25 de noviembre - Cuadrangulares
Siga las emociones del partido que se disputará en el estadio El Campín.
Independiente Santa Fe y Deportes Tolima se enfrentan esta noche en un duelo determinante por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II. El compromiso será en El Campín desde las 7:30 p. m., con ambiente de juego grande y alta exigencia para ambos.
El León llega con tres puntos tras vencer a Fortaleza en la jornada anterior, resultado que lo volvió a meter en la pelea luego de la caída inicial ante Bucaramanga. Tolima, por su parte, empató recientemente frente a los Leopardos y es líder del grupo con cuatro unidades.
El cuadro pijao también cuenta con la ventaja deportiva, factor que le permite manejar con mayor tranquilidad el cuadrangular, aunque sabe que una victoria en Bogotá lo dejaría muy cerca de la gran final.
El otro partido del grupo se disputará este miércoles en el estadio Américo Montanini, donde Bucaramanga recibirá a Fortaleza en un duelo que también puede mover la tabla de posiciones.
EN VIVO: Santa Fe vs Tolima - fecha 3 de cuadrangulares
Santa Fe vs Tolima: cómo VER EN VIVO HOY martes 25 de noviembre
El partido Santa Fe vs Tolima por la fecha 3 de los cuadrangulares de Liga Betplay se disputará este martes 25 de noviembre a partir de las 19:30 (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports +, y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 19:30
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:30
Bolivia y Venezuela: 20:30
Estados Unidos: 18:30 (D.C. y Florida) - 19:30 (Chicago) - 16:30 (Los Ángeles)
México: 18:30
España: 02:30
Fuente
Antena 2