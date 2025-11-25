A qué hora y cómo VER EN VIVO Santa Fe vs Tolima HOY martes 25 de noviembre - Cuadrangulares

Independiente Santa Fe y Deportes Tolima se enfrentan esta noche en un duelo determinante por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II. El compromiso será en El Campín desde las 7:30 p. m., con ambiente de juego grande y alta exigencia para ambos.

El León llega con tres puntos tras vencer a Fortaleza en la jornada anterior, resultado que lo volvió a meter en la pelea luego de la caída inicial ante Bucaramanga. Tolima, por su parte, empató recientemente frente a los Leopardos y es líder del grupo con cuatro unidades.

El cuadro pijao también cuenta con la ventaja deportiva, factor que le permite manejar con mayor tranquilidad el cuadrangular, aunque sabe que una victoria en Bogotá lo dejaría muy cerca de la gran final.

El otro partido del grupo se disputará este miércoles en el estadio Américo Montanini, donde Bucaramanga recibirá a Fortaleza en un duelo que también puede mover la tabla de posiciones.