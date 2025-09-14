A qué hora y cómo VER EN VIVO Tolima vs. Boyacá Chicó, Liga BetPlay HOY 14 de septiembre

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Tolima vs. Boyacá Chicó

El partido de la fecha 11 en la presente edición de la Liga BetPlay se llevará a cabo este domingo 14 de septiembre a partir de las 8:30 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia por la señal de Win Sports, Win + Fútbol y por la plataforma digital de Win Play.

En México se podrá disfrutar del compromiso por Fanatiz, señal que junto con FuboTV y fubo Latino 2 también se podrá ver el compromiso para los Estados Unidos; de igual manera, se podrán seguir las acciones más destacadas del partido por las redes sociales de los equipos, en especial a través de sus cuentas de X.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 20:30

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 21:30

Argentina, Uruguay y Brasil: 22:30

ET Estados Unidos: 21:30 horas

PT Estados Unidos: 18:30 horas.