A qué hora y cómo VER EN VIVO Tolima vs. Boyacá Chicó, Liga BetPlay HOY 14 de septiembre
El partido se juega en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.
Hora y canal de TV para ver EN VIVO Tolima vs. Boyacá Chicó
El partido de la fecha 11 en la presente edición de la Liga BetPlay se llevará a cabo este domingo 14 de septiembre a partir de las 8:30 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia por la señal de Win Sports, Win + Fútbol y por la plataforma digital de Win Play.
En México se podrá disfrutar del compromiso por Fanatiz, señal que junto con FuboTV y fubo Latino 2 también se podrá ver el compromiso para los Estados Unidos; de igual manera, se podrán seguir las acciones más destacadas del partido por las redes sociales de los equipos, en especial a través de sus cuentas de X.
Más horarios para ver el partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 20:30
Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 21:30
Argentina, Uruguay y Brasil: 22:30
ET Estados Unidos: 21:30 horas
PT Estados Unidos: 18:30 horas.
