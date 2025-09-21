A qué hora y cómo VER EN VIVO Unión Magdalena vs Nacional HOY 21 de septiembre - Liga Betplay

El estadio Sierra Nevada de Santa Marta será el escenario del duelo entre Unión Magdalena y Atlético Nacional este domingo 21 de septiembre, a partir de las 4:10 de la tarde, por la fecha 12 de la Liga Betplay 2025. Se trata de un partido crucial para ambos equipos, cada uno con objetivos distintos en la tabla.

Atlético Nacional llega a este compromiso en la séptima posición con 17 puntos, pero con la posibilidad de dar un salto importante en la clasificación: una victoria lo llevaría hasta el cuarto lugar, lo que consolidaría su aspiración de instalarse en la zona alta del campeonato.

Unión Magdalena, por su parte, vive un panorama distinto. Ocupa la casilla 16 con once unidades y necesita sumar para alejarse de la zona de descenso. Una victoria le permitiría escalar hasta la undécima posición y ganar confianza en la lucha por la permanencia.

El duelo promete intensidad: Nacional intentará imponer su jerarquía y aprovechar la presión de los locales, mientras que el conjunto samario apelará a la fuerza de su hinchada y a la urgencia de puntos para dar un golpe en casa.