A Raimondi le quedan horas contadas en América: el dato que lo sentencia

Sin duda alguna, el desgaste de la Liga BetPlay y de la organización de los calendarios por parte de la DIMAYOR han dejado en la cuerda floja al América de Cali. El cuadro escarlata, bajo la dirección de Gabriel Raimondi no ha podido conseguir buenos resultados para acomodarse en zona de clasificación para los cuadrangulares semifinales.

Y es que, cuando anunciaron a Gabriel Raimondi, se especulaba mucho con su nombre y de lo que el argentino podía lograr en América de Cali. Los primeros resultados demostraron una buena cara y la tranquilidad. Superó a Bahía en los Play-Offs de la Copa Sudamericana y venció a Águilas Doradas sumando sus primeros tres puntos. Aplazó dos partidos que le podrían dar la mano si gana.

Pero, poco a poco, las salidas de Duván Vergara y de Juan Fernando Quintero marcaron la escasa nómina que tiene el club. Llegaron las derrotas en la Liga BetPlay, e infortunadamente, arrancaron los octavos de final de la Copa Sudamericana con derrota ante Fluminense en el Pascual Guerrero.

El complejo calendario se convirtió en un problema y Gabriel Raimondi tuvo que alinear un equipo con suplentes ante el Deportivo Pereira dos días después de haber jugado en la Copa Sudamericana. El desgaste de jugadores, la nómina alterna hizo de las suyas y perdieron. Pero, con esta derrota, Raimondi quedó tambaleando por un dato negativo.

LAS CUATRO DERROTAS SEGUIDAS QUE PUEDEN DEJAR AFUERA A GABRIEL RAIMONDI

Pese al buen arranque de América, poco a poco el nivel se empezó a diluir. El desgaste de estar jugando tres competencias también marcó la crisis de una nómina corta. Los escarlatas sufrieron la derrota ante el Deportes Tolima en el Pascual Guerrero, y a partir de ese momento, inició una racha negativa de caídas.

América tuvo que visitar a Independiente Santa Fe en el Estadio El Campín y el resultado volvió a ser una caída. Arrancaron ganando, y los cardenales le remontaron el encuentro. Posteriormente, no pudieron dar el golpe en condición de local contra Fluminense en los octavos de final de la Copa Sudamericana y esperan voltear el marcador en Brasil.

Dos días después, Deportivo Pereira dio el cuarto golpetazo con goles de Juan David Ríos y de Samy Mehreg. América, que jugó casi todo el partido con diez jugadores por la expulsión de José Cavadía, logró descontar agónicamente con anotación de Jan Lucumí.

Con cuatro derrotas seguidas, América está en crisis en la decimoctava casilla de la Liga BetPlay, pero sí es cierto que debe dos partidos ante Atlético Bucaramanga y Deportivo Pasto. De conseguir esas victorias, podría salir de la parte de abajo. Sin embargo, el problema es que el tiempo se le acaba poco a poco al timonel argentino.

EL ULTIMÁTUM QUE PODRÍA TENER GABRIEL RAIMONDI EN AMÉRICA DE CALI

Evidentemente, la situación se agudiza cada vez más y esta derrota ante Pereira, que aumenta la crisis debe poner en alerta a los directivos y a la presidencia para tomar decisiones con el futuro del entrenador. Con poco tiempo de descanso y con la necesidad de poner suplentes, esta caída ante Pereira de visitante podía estar en los planes, pero las demás, con equipo de gala no.

En ese sentido, todo parece indicar que, si América de Cali no le puede dar la vuelta al partido de la Copa Sudamericana en el Estadio Maracaná, podría ser el final del entrenador en el cuadro escarlata. Habrá que esperar la decisión oficial de los altos cargos, pero esa eliminación puede dar el golpe definitivo.