A Santa Fe se le cayeron todas las opciones a DT: "No hay candidatos"

El panorama de Independiente Santa Fe es cada vez más gris, pues los Cardenales continúan en la búsqueda de entrenador para el último partido de la fase de grupos de Copa Sudamericana, y para el segundo semestre de 2023.

Y pese a que se especuló con la llegada de Pablo Peirano (ex asistente técnico de Gerardo Pelusso), se confirmó que el entrenador no llegará en vista de que tiene contrato con el Cusco FC y rescindir el contrato no es una opción.

Consecuentemente, según informó Carlos Antonio Vélez, Santa Fe "no tiene candidatos" para asumir la dirección técnica; pues si bien hay opciones, no hay alguno que "pique en punta", por lo que la espera cada vez impacienta más a los seguidores del León.

De tal forma, con Leonel Álvarez casi descartado, y la llegada de Peirano frustrada, se estima que Santa Fe volverá a echarle un ojo a la Liga Betplay con el fin de firmar a algún director técnico que actualmente dirija allí, recordando que seis de los equipos que disputan cuadrangulares, terminan su participación el 17 de junio, y es justo en este momento cuando las negociaciones serían más viables.

Por lo pronto, la plantilla de Santa Fe trabaja bajo las órdenes de Gerardo Bedoya con miras al partido contra Universitario por la quinta fecha de la Copa Sudamericana, el cual -tras la expulsión del DT encargado- será dirigido por Robinson Zapata.