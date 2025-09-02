Accionistas del Cali llegarían a otro club tradicional del FPC

Recientemente Deportivo Cali hizo una modificación en su estructura y se convirtió en Sociedad Anónima, una figura que posiblemente lleve al equipo a una reestructuración económica que le permita salir de deudas y mejorar a su paso el andar futbolístico.

La modificación se realizó debido a que llegó un grupo inversor a Deportivo Cali, generando que los máximos accionistas del equipo se vean obligados a dar un paso al costado, convirtiéndose así en ajenos a la participación dentro de la institución.

No obstante, se conoció que un grupo de accionistas saliente de Deportivo Cali estaría por llegar a otro club del fútbol colombiano, o al menos inició negociaciones con uno de los equipos tradicionales del país, pese a que se desconoce el avance de las mismas.

El equipo del FPC al que llegarían los anteriores accionistas de Deportivo Cali

Según explicó 'La Titular', "hay varios accionistas de Deportivo Cali que están buscando en dónde recalar y están en negociaciones en este momento con un equipo de la B", el cual consideran que amerita una inyección económica.