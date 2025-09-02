Actualizado:
Accionistas del Cali llegarían a otro club tradicional del FPC
Recientemente el cuadro vallecaucano se convirtió a Sociedad Anónima y anunció a sus nuevos socios.
Recientemente Deportivo Cali hizo una modificación en su estructura y se convirtió en Sociedad Anónima, una figura que posiblemente lleve al equipo a una reestructuración económica que le permita salir de deudas y mejorar a su paso el andar futbolístico.
La modificación se realizó debido a que llegó un grupo inversor a Deportivo Cali, generando que los máximos accionistas del equipo se vean obligados a dar un paso al costado, convirtiéndose así en ajenos a la participación dentro de la institución.
No obstante, se conoció que un grupo de accionistas saliente de Deportivo Cali estaría por llegar a otro club del fútbol colombiano, o al menos inició negociaciones con uno de los equipos tradicionales del país, pese a que se desconoce el avance de las mismas.
El equipo del FPC al que llegarían los anteriores accionistas de Deportivo Cali
Según explicó 'La Titular', "hay varios accionistas de Deportivo Cali que están buscando en dónde recalar y están en negociaciones en este momento con un equipo de la B", el cual consideran que amerita una inyección económica.
Posteriormente, se dio una pista, pues se afirmó que "es un equipo del Eje Cafetero", pero en vista de que solo hay un club de esa zona del país en el Torneo Betplay, se deduce que el equipo que interesa a los accionistas es Deportes Quindío.
Deportes Quindío, uno de los equipos más tradicionales del fútbol colombiano, campeón de la primera división en 1956 y cuyo propietario en la actualidad es Hernando Ángel.
Se espera que en las próximas semanas haya desarrollo de las reuniones entre los accionistas y la dirigencia de Deportes Quindío, pues los Cuyabros tienen la intención de ascender a la Liga Betplay, y una buena inversión económica sería propicia para cumplir con estos objetivos.
