"Acolfutpro busca las mejores opciones", hablando de la Liga Betplay

Luego de conocer la decisión de los jugadores del gremio de futbolistas del Fútbol Profesional Colombiano y en especial los del Deportivo Cali y Deportes Tolima que indicaron no jugar este compromiso mediante un comunicado diciendo que “hemos tomado la decisión de solicitar formalmente a la Dimayor, a través de este comunicado, el aplazamiento de este partido y de no presentarnos a jugar en el evento que no se tenga en cuenta nuestra petición".

Por tal razón, el dirigente de Acolfutpro, Carlos González Puche resaltó en el programa de Antena 2, Los Dueños del Balón que se le hizo una solicitud respetuosa al gobierno colombiano y es que “mientras las condiciones de seguridad que se presentan en Colombia no mejoren, no se programen partidos de la liga porque se generan inconvenientes”.

Asimismo, Puche indicó que lo sucedido en la noche del jueves en el compromiso entre América de Cali y Atlético Mineiro, los hechos fueron “lamentables para el fútbol y la imagen que deja del país porque evidentemente demuestra que no existen condiciones para planificar partidos de fútbol en Colombia”.

Por otra parte, el directivo de Acolfutpro resaltó que se le ha hecho algunas invitaciones a miembros de la Dimayor para “construir unas reglas o condiciones concertadas porque no queremos imponer. Acolfutpro busca las mejores opciones, pero en este momento no están dadas las condiciones” para que ruede el balón en los estadios colombianos, recalcó Puche en Los Dueños del Balón.

Finalmente, Puche indicó que se seguirán teniendo reuniones con los diferentes futbolistas de los equipos colombianos: “Vamos a estar conectados con otros jugadores que nos han manifestado que los partidos entre Junior y Millonarios no se juega; los partidos de la segunda división tampoco, porque la actividad se ha suspendido en absoluto este fin de semana”.