Acolfutpro señala a Santa Fe por "violar las normas" y "afectar la integridad de la competencia"

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro)emitió un comunicado en el cual indica que Independiente Santa Fe está violando las normas laborales y afectando la integridad de la competencia en vista de que aprobó las vacaciones de varios jugadores de la plantilla profesional.

Teniendo en cuenta que Independiente Santa Fe tiene pocas opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales, el cuerpo técnico -comandado por Pablo Peirano- secundado por la dirigencia, envió a buena parte de la plantilla profesional a vacaciones.

Pero en vista de que el Rojo aún tiene chance de clasificar a los cuadrangulares, y de que Once Caldas (rival de la última fecha) tiene la necesidad de sumar puntos para salir de la zona del descenso, Acolfutpro considera que no hay juego limpio, y por ende, hace "un llamado a las autoridades del fútbol para investigue y sancione este tipo de conductas que van en contra del Código de Ética de la FCF".

Asimismo, el malestar de Acolfutpro aparece debido a que se vulnera el artículo del Código Sustantivo del Trabajo que indica que "el empleador tiene que dar a conocer con quince (15) días de anticipación, la fecha en que le concederá las vacaciones".

No obstante, Independiente Santa Fe habría llegado a un acuerdo con los jugadores a quienes mandó a vacaciones, por lo cual no estaría violando el artículo indicado. Asimismo, son varios los futbolistas inscritos ante Dimayor, quienes estarían disponibles para el juego contra Once Caldas por la fecha 20 de la Liga Betplay.