Adrián Ramos confesó la verdadera razón de su regreso al América: "es la idea"
El experimentado delantero firmó contrato con América hasta finales de este 2025.
Se llevó a cabo una nueva edición del clásico vallecaucano, donde el América enfrentó al Deportivo Cali en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, compromiso que terminó igualado a cero goles y que dejó a ambos equipos comprometidos en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay.
El equipo escarlata, que jugó el partido con 10 hombres desde el minuto 41 por la expulsión de Sebastián Navarro, tuvo para este clásico vallecaucano el regreso del goleador Adrián Ramos, quien volvió a jugar con el América de Cali luego de ochos meses fuera por decisión propia.
Adrián Ramos habló de su llegada al América de Cali
El atacante de 39 años dio declaraciones a la prensa luego del empate en el Estadio Pascual Guerrero, allí, Ramos confesó que su regreso al conjunto escarlata fue por razones deportivas y que no obedecen a otros temas como algunos sugieren, donde muchos acusan a las directivas de concretar su vuelta para ‘tapar’ la crisis institucional que viven actualmente.
“Vengo a sumar, en ayudar al equipo a salir de los últimos lugares de la tabla... debemos preocuparnos de obtener victorias y no de otros temas, el equipo sabe que podemos dar vuelta a la situación, llegamos con energía y con esa ilusión, sea dentro o fuera la idea es poner mi experiencia a la orden del club”, dijo Adrián Ramos.
“El año pasado terminé muy complejo (físicamente), hice cosas que los hinchas no ven, pero si ahorita no estuviera bien físicamente sería el primero en resignarme y dar un paso al costado, sé también que puedo mejorar mi nivel”, añadió el delantero.
¿Hasta cuándo quiere seguir jugando al fútbol en el América?
El exjugador de clubes como Hertha Berlín, Borussia Dortmund y Granada de España, dejó claro que de momento no tiene planes de abandonar el fútbol, pues este deporte es su pasión y que lo seguirá ejerciendo hasta el día en el que ya no lo disfrute más.
“Yo en América siempre voy a querer estar y querer jugar, sentía que podía jugar, me gusta el fútbol sea profesional o aficionado, entonces lo voy a jugar hasta el día en el que pueda disfrutar y aportar”, afirmó Ramos.
