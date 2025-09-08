Adrián Ramos confesó la verdadera razón de su regreso al América: "es la idea"

Adrián Ramos habló de su llegada al América de Cali

El atacante de 39 años dio declaraciones a la prensa luego del empate en el Estadio Pascual Guerrero, allí, Ramos confesó que su regreso al conjunto escarlata fue por razones deportivas y que no obedecen a otros temas como algunos sugieren, donde muchos acusan a las directivas de concretar su vuelta para ‘tapar’ la crisis institucional que viven actualmente.

“Vengo a sumar, en ayudar al equipo a salir de los últimos lugares de la tabla... debemos preocuparnos de obtener victorias y no de otros temas, el equipo sabe que podemos dar vuelta a la situación, llegamos con energía y con esa ilusión, sea dentro o fuera la idea es poner mi experiencia a la orden del club”, dijo Adrián Ramos.

“El año pasado terminé muy complejo (físicamente), hice cosas que los hinchas no ven, pero si ahorita no estuviera bien físicamente sería el primero en resignarme y dar un paso al costado, sé también que puedo mejorar mi nivel”, añadió el delantero.